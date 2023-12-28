Belediyeden parasını alamayınca öyle bir şey yaptı ki..

Edinilen bilgilere göre, Osmancık Belediyesi önceki ay kilitli beton parke taşı temini ve döşenmesi yapım işi için açık usul ihaleye gitti. Geçtiğimiz ay sonu verilen son tekliflerin ardından ihaleye alan firma sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren çalışmalara başladı. Yeşilçatma Mahallesi, İkizler Sokak, Demir Sokak, Çeltikçiler Sokak ve Tan Sokak’ta başlayan kilit parke taşı döşeme işi yüklenici firma tarafından yapılmaya başlandı. Daha sonra söz konusu sokaklara döşenen kilit parke taşları yüklenici firma çalışanları tarafından kepçe yardımıyla söküldü.