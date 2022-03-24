Beyaz kabus! Kara gömülen aileyi itfaiye kurtardı
Bitlis'te tek katlı evin çatısında biriken karların aşağı inmesinden dolayı içeride mahsur kalan aileyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Bitlis merkeze bağlı Hüsrevpaşa Mahallesi’nde bulunan tek katlı evler yoğun kar yağışından dolayı adeta kaybolurken, edinilen bilgiye göre, çatılarda biriken karların düşmesiyle bir aile, evinde mahsur kaldı.
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Sabah evin kapısını açmak isteyen aile, kar manzarasıyla karşı karşıya kalınca durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
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İhbar üzerine harekete geçen Bitlis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, küreklerle evlerinde mahsur kalan aileyi kurtardı.
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''KAR KÜTLELERİ EVİ ADETA YUTMUŞTU''
İtfaiye Müdürü Nazmi Olcay, ''Tek katlı evin çatısından inen kar kütleleri evi adeta yutmuş durumdaydı. Ekiplerimiz hemen küreklerle karları temizleyip evin içindeki aileyi kurtardı'' dedi.
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