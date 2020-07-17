  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 17 Temmuz 2020 22:29

Beyaz Saray'dan 18 eyalete ''kırmızı bölge'' uyarısı

Beyaz Saray'ın 18 eyalete koronavirüs salgınındaki yeni vaka artışlarında "kırmızı bölge" oldukları hatırlatarak, normalleşme adımlarında bazı mekanları kapatma çağrısında bulundu.

Beyaz Saray'dan 18 eyalete ''kırmızı bölge'' uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede son dönemde rekor sayıya ulaşan vaka sayılarına rağmen ülkenin normale dönmesinde ısrarcı hareket ederken, Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünün bazı eyaletleri uyardığı belge basına sızdı.

1/ 11
Beyaz Saray'dan 18 eyalete ''kırmızı bölge'' uyarısı

Söz konusu belgeye göre, Beyaz Saray 18 eyaletteki vaka artışlarını hesaba katarak buraları "kırmızı bölge" ilan etti.

2/ 11
Beyaz Saray'dan 18 eyalete ''kırmızı bölge'' uyarısı

Belgede kırmızı bölgedeki eyaletlere, normalleşme sürecini bırakarak, barları ve spor salonlarını yeniden kapatmaları ve 10'dan fazla kişinin bir araya gelmelerini yasaklamaları uyarısında bulunuldu.

3/ 11
Beyaz Saray'dan 18 eyalete ''kırmızı bölge'' uyarısı

Söz konusu eyaletler Alabama, Arkansas, Arizona, California, Florida, Georgia, Idaho, Iowa, Kansas, Louisiana, Mississippi, North Carolina, Nevada, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas ve Utah olarak sıralandı.

4/ 11
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM