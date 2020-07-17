Beyaz Saray'dan 18 eyalete ''kırmızı bölge'' uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede son dönemde rekor sayıya ulaşan vaka sayılarına rağmen ülkenin normale dönmesinde ısrarcı hareket ederken, Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünün bazı eyaletleri uyardığı belge basına sızdı.

