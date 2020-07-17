Beyaz Saray'dan 18 eyalete ''kırmızı bölge'' uyarısı
Beyaz Saray'ın 18 eyalete koronavirüs salgınındaki yeni vaka artışlarında "kırmızı bölge" oldukları hatırlatarak, normalleşme adımlarında bazı mekanları kapatma çağrısında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, ülkede son dönemde rekor sayıya ulaşan vaka sayılarına rağmen ülkenin normale dönmesinde ısrarcı hareket ederken, Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünün bazı eyaletleri uyardığı belge basına sızdı.
Söz konusu belgeye göre, Beyaz Saray 18 eyaletteki vaka artışlarını hesaba katarak buraları "kırmızı bölge" ilan etti.
Belgede kırmızı bölgedeki eyaletlere, normalleşme sürecini bırakarak, barları ve spor salonlarını yeniden kapatmaları ve 10'dan fazla kişinin bir araya gelmelerini yasaklamaları uyarısında bulunuldu.