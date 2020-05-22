11 başkana hizmet veren uşak koronavirüse yenildi
Beyaz Saray'da 55 yıl boyunca 11 başkana hizmet veren uçak Wilson Roosevelt Jerman 91 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Beyaz Saray'da 55 yıl boyunca görev yapan uşak Wilson Roosevelt Jerman 1957 yılında temizlikçi olarak göreve başladı.
ABD eski başkanlarından John F. Kennedy'nin eşi Jackie Kennedy, Jerman'ı Beyaz Saray'a 1960 yılında uşak olarak atadı. Wilson Roosevelt Jerman 1960 yılından 2012 yılına kadar tam 11 ABD başkanına hizmet verdi.
Toruna Jamila Garrett, dedesi Wilson Roosevelt Jerman'ın 91 yaşında yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu. Torun Jamia Garette, dedesi Jerman'ın 1960 yılında First Lady Jackie Kennedy tarafından Beyaz Saray'da uşak olarak görevlendirildiğini söyledi.