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  3. 22 Mayıs 2020 11:08

11 başkana hizmet veren uşak koronavirüse yenildi

Beyaz Saray'da 55 yıl boyunca 11 başkana hizmet veren uçak Wilson Roosevelt Jerman 91 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

11 başkana hizmet veren uşak koronavirüse yenildi

Beyaz Saray'da 55 yıl boyunca görev yapan uşak Wilson Roosevelt Jerman 1957 yılında temizlikçi olarak göreve başladı.

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11 başkana hizmet veren uşak koronavirüse yenildi

ABD eski başkanlarından John F. Kennedy'nin eşi Jackie Kennedy, Jerman'ı Beyaz Saray'a 1960 yılında uşak olarak atadı. Wilson Roosevelt Jerman 1960 yılından 2012 yılına kadar tam 11 ABD başkanına hizmet verdi.

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11 başkana hizmet veren uşak koronavirüse yenildi

Toruna Jamila Garrett, dedesi Wilson Roosevelt Jerman'ın 91 yaşında yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu. Torun Jamia Garette, dedesi Jerman'ın 1960 yılında First Lady Jackie Kennedy tarafından Beyaz Saray'da uşak olarak görevlendirildiğini söyledi.

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11 başkana hizmet veren uşak koronavirüse yenildi

Dedesi Jerman'ın Bush ailesiyle de yakın ilişkileri olduğunu vurgulayan Garrett, "Bush ailesiyle çok yakındılar. İlişkileri George H. W. Bush'ın 1989'da iktidara gelmesiyle başladı. George W. Bush döneminde de yakın ilişki devam etti" dedi.

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