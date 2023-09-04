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  4. Beyoğlu'nda 2 katlı bina alev alev yandı

Beyoğlu'nda 2 katlı bina alev alev yandı

İstanbul Beyoğlu'nda 2 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beyoğlu'nda 2 katlı bina alev alev yandı - Resim: 1

Yangın, saat 05.00 sıralarında Bülbül Mahallesi Turan Caddesi'nde bulunan 2 katlı metruk binada çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye haber verdi. 

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Beyoğlu'nda 2 katlı bina alev alev yandı - Resim: 2

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. 

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Beyoğlu'nda 2 katlı bina alev alev yandı - Resim: 3

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.(DHA)

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Beyoğlu'nda 2 katlı bina alev alev yandı - Resim: 4
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