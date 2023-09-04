Beyoğlu'nda 2 katlı bina alev alev yandı
İstanbul Beyoğlu'nda 2 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, saat 05.00 sıralarında Bülbül Mahallesi Turan Caddesi'nde bulunan 2 katlı metruk binada çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye haber verdi.
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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
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Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.(DHA)
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