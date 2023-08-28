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Biber görünümlü domates görenleri şaşırtıyor

Elazığ'da satışa sunulan biber görünümlü domatesler vatandaşın ilgisini çekiyor.

Biber görünümlü domates görenleri şaşırtıyor - Resim: 1

Şeker domates olarak da bilinen ve reçel, turşu, kurutulmuş olarak tüketildiği belirtilen biber görünümlü domates Elazığ’da satışa sunuldu. 

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Biber görünümlü domates görenleri şaşırtıyor - Resim: 2

Lezzeti ve aroması ile dikkat çeken biber görünümlü domatese vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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Biber görünümlü domates görenleri şaşırtıyor - Resim: 3

Vatandaşlar, ''Bu domatesi ilk defa görüyoruz. Hiç alışkın olmadığımız bir durum. Aldık, tadı güzel, reçel ve turşu olarak tüketeceğiz'' dedi.

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Biber görünümlü domates görenleri şaşırtıyor - Resim: 4
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