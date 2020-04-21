Bilim dünyası şokta! Koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti

ABD en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke

En fazla vaka ve can kaybının görüldüğü ülke ABD oldu. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülkede 787 bin 901 kişide Kovid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle 43 bin 364 kişi hayatını kaybetti.