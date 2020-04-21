Bilim dünyası şokta! Koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
Çin'in Vuhan kentinde koronavirüse yakalanan ve 2 ay tedavi gören iki doktorun ten renginin değiştiği görüldü. Uzmanlar, doktorların ten renginin değişmesini virüsün karaciğerde hasar oluşturmasına bağlıyor.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyon 482 bin 556'ya ulaştı.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 170 bin 482 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 652 bin 479 kişi ise iyileşti.
ABD en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke
En fazla vaka ve can kaybının görüldüğü ülke ABD oldu. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülkede 787 bin 901 kişide Kovid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle 43 bin 364 kişi hayatını kaybetti.