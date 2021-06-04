Bilim insanları uyardı: Felaketler üst üste gelecek
Bilim insanları küresel ısınmanın felaketleri başlatacak bir domino etkisi yaratacağını belirtti. Buzulların erimesiyle gelecek yıllarda deniz seviyesinde büyük artışlar görülmesi bekleniyor.
EN İYİ SENARYODA EKOSİSTEMLERİN 3'TE BİRİNDE DOMİNO ETKİSİ YAŞANACAK
Uluslararası üniversitelerden oluşan bir ekip tarafından yapılan yeni araştırma, Batı Antarktika, Grönland, Atlantik Körfezi akıntısı ve Amazon yağmur ormanlarındaki buz tabakaları arasındaki etkileşimleri inceledi. Bilim insanları, üç boyutlu bilgisayar simülasyonları gerçekleştirdi ve sıcaklık artışları Paris İklim Anlaşması’nın üst sınırı olan 2 derecenin altına düştüğünde bile ekosistemlerin üçte birinde domino etkisiyle yıkım yaşanacağını buldu.
Çalışma, bu iklim sistemleri arasındaki etkileşimlerin, devrilme noktalarının geçildiği kritik sıcaklık eşiklerini düşürebileceğini gösterdi.
Earth System Dynamics adlı dergide yayınlanan araştırma, yeni bir tür iklim modeli oluşturdu. Araştırmacılar, iklim sistemleri etkileşime girdikçe özellikle taşma noktaları için sıcaklık eşiklerinin nasıl değiştiğine odaklanan ve 3 boyutlu simülasyonlarını çalıştırmalarına izin veren bir yaklaşım kullandı.
KÜRESEL DENİZ SEVİYESİ YÜKSELECEK
Araştırmacılar, domino etkisine örnek olarak Grönland buz tabakasının erimesini gösterdi. Buna göre, buzulların erimesi okyanusa tatlı su bırakarak Körfez Akıntısı’nı yavaşlatıyor. Bu nedenle tropik bölgelerden kuzey kutbuna doğru daha az ısı taşınıyor ve Güney Okyanusu'nda sular daha uzun süre boyunca sıcak kalıyor.