Bilim insanları uyardı: Felaketler üst üste gelecek

EN İYİ SENARYODA EKOSİSTEMLERİN 3'TE BİRİNDE DOMİNO ETKİSİ YAŞANACAK

Uluslararası üniversitelerden oluşan bir ekip tarafından yapılan yeni araştırma, Batı Antarktika, Grönland, Atlantik Körfezi akıntısı ve Amazon yağmur ormanlarındaki buz tabakaları arasındaki etkileşimleri inceledi. Bilim insanları, üç boyutlu bilgisayar simülasyonları gerçekleştirdi ve sıcaklık artışları Paris İklim Anlaşması’nın üst sınırı olan 2 derecenin altına düştüğünde bile ekosistemlerin üçte birinde domino etkisiyle yıkım yaşanacağını buldu.