Bilim insanları uyardı! İklim değişikliğinde kırmızı alarm
Bilim insanları iklim değişikliğinde yeni bir döneme girildiği uyarısında bulundu.
Bilim insanları ortalama gezegen sıcaklığının rekor seviyelere ulaştığı ve bu konuda acil önlem alınması gerektiği uyarısı yapıyor. Mercan resiflerinin ölmesi, daha şiddetli poyrazlar ve bu yaz Kuzey Amerika'nın büyük bölümündeki orman yangınları son dönemde yaşanan olağandışı olaylardan birkaçı. Potsdam İklim Araştırmaları Enstitüsü'nden Stefan Rahmstorf, "Fosil yakıt kullanımı nedeniyle gezegenimizin giderek ısınması beklenmedik bir durum değil, ancak bu durum biz insanlar ve bağımlı olduğumuz ekosistemler için tehlikeli." diyor. İklim değişikliğinin yeni bir döneme girdiğini gösteren bazı olaylar şu şekilde:
OKYANUS ISINMASI
Gezegenin büyük bir kısmı, karbondioksit ve metan gibi gazların neden olduğu ısınmanın yüzde 90'ını emen okyanuslarla kaplı. Nisan ayında küresel okyanus sıcaklığı 21.1 santigrat derece yükseldi. Bu durumun nedeni olarak sera gazı emisyonları ile erken El Nino oluşumunun birleşimi gösterildi. Copernicus İklim Değişikliği Servisi, Kuzey Atlantik'teki "olağanüstü sıcak" okyanus sıcaklıklarını ve İrlanda, Birleşik Krallık ve Baltık Denizi yakınlarındaki "aşırı" deniz ısı dalgalarını gösteren veriler yayınladı.
ORMAN YANGINI DUMANI
Kuzey Kanada'dan kaynaklanan orman yangını dumanı Kuzey Amerika'nın doğusunda hava kalitesi seviyesi tehlikeli noktasına getirdi.
Yüksek orman yangını dumanı seviyeleri Batı Yakası'nda sıkça görülen bir durum. Ancak bilim insanları, iklim değişikliğinin orman yangınlarını ve dumanını daha yoğun hale getireceğini ve değişimin Doğu Yakası'nın daha fazla görüleceğini tahmin ediyor.