Bilim insanları uyardı! İklim değişikliğinde kırmızı alarm

Bilim insanları ortalama gezegen sıcaklığının rekor seviyelere ulaştığı ve bu konuda acil önlem alınması gerektiği uyarısı yapıyor. Mercan resiflerinin ölmesi, daha şiddetli poyrazlar ve bu yaz Kuzey Amerika'nın büyük bölümündeki orman yangınları son dönemde yaşanan olağandışı olaylardan birkaçı. Potsdam İklim Araştırmaları Enstitüsü'nden Stefan Rahmstorf, "Fosil yakıt kullanımı nedeniyle gezegenimizin giderek ısınması beklenmedik bir durum değil, ancak bu durum biz insanlar ve bağımlı olduğumuz ekosistemler için tehlikeli." diyor. İklim değişikliğinin yeni bir döneme girdiğini gösteren bazı olaylar şu şekilde: