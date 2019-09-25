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  3. 25 Eylül 2019 14:12

Bilim insanları Van Gölü'nün sırrının peşinde

Nemrut Volkanik Dağı'nın patlaması sonucu lavların oluşturduğu set nedeniyle biriken suların meydana getirdiği Van Gölü, güzelliği, turkuaz mavisi rengi ve saklı koylarıyla bölgeye hayat verirken, sahip olduğu suyuyla da şifa veriyor.

Bilim insanları Van Gölü'nün sırrının peşinde

Nemrut Volkanik Dağı'nın patlaması sonucu lavların oluşturduğu set nedeniyle biriken suların meydana getirdiği Van Gölü, güzelliği, turkuaz mavisi rengi ve saklı koylarıyla bölgeye hayat verirken, sahip olduğu suyuyla da şifa veriyor.

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Bilim insanları Van Gölü'nün sırrının peşinde

Bu nedenle Vanlıların yılların tecrübesiyle edindiği "Van Gölü'nün suyu şifadır" söylemini bilim insanları da araştırdı.

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Bilim insanları Van Gölü'nün sırrının peşinde

Konuyla ilgili açıklama yapan Van YYÜ Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serap Güneş Bilgili, Van Gölü suyuyla ilgili yapılmış bazı çalışmaların olduğunu söyledi.

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Bilim insanları Van Gölü'nün sırrının peşinde

Prof. Dr. Bilgili, "Bazı suların tedavi edici etkilerinin olması için içinde bazı mineral değerlerinin yüksek olması lazım.

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