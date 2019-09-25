Bilim insanları Van Gölü'nün sırrının peşinde
Nemrut Volkanik Dağı'nın patlaması sonucu lavların oluşturduğu set nedeniyle biriken suların meydana getirdiği Van Gölü, güzelliği, turkuaz mavisi rengi ve saklı koylarıyla bölgeye hayat verirken, sahip olduğu suyuyla da şifa veriyor.
Nemrut Volkanik Dağı'nın patlaması sonucu lavların oluşturduğu set nedeniyle biriken suların meydana getirdiği Van Gölü, güzelliği, turkuaz mavisi rengi ve saklı koylarıyla bölgeye hayat verirken, sahip olduğu suyuyla da şifa veriyor.
Bu nedenle Vanlıların yılların tecrübesiyle edindiği "Van Gölü'nün suyu şifadır" söylemini bilim insanları da araştırdı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Van YYÜ Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serap Güneş Bilgili, Van Gölü suyuyla ilgili yapılmış bazı çalışmaların olduğunu söyledi.