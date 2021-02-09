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  3. 09 Şubat 2021 15:11

Bill Gates 2 küresel felaket tahminini açıkladı

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un kurucusu Bill Gates önümüzdeki yıllarda gezegenimizin karşılaşacağı 2 küresel felaket için uyardı.

Bill Gates 2 küresel felaket tahminini açıkladı

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un kurucusu Bill Gates önümüzdeki yıllarda gezegenimizin karşılaşacağı 2 küresel felaket için uyardı.

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Bill Gates 2 küresel felaket tahminini açıkladı

İlk olarak 2019’un son günlerinde ortaya çıkan Covid-19 bugün dünyanın dört bir yanında milyonlarca insana bulaştı ve gezegenimizin bir numaralı küresel gündemi olmaya devam ediyor.

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Bill Gates 2 küresel felaket tahminini açıkladı

Salgın tehdidine karşı uyarıda bulunan Gates, gezegenimizin karşılaşacağı 2 küresel felaket tahminini açıkladı. 

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Bill Gates 2 küresel felaket tahminini açıkladı

Bill Gates’e göre dünyanın bir sonraki ilk küresel felaketi iklim değişikliği olacak. Gates’e göre iklim felaketinin yıkımı koronavirüsten çok daha ağır olacak.

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