Bill Gates 2 küresel felaket tahminini açıkladı
ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un kurucusu Bill Gates önümüzdeki yıllarda gezegenimizin karşılaşacağı 2 küresel felaket için uyardı.
ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un kurucusu Bill Gates önümüzdeki yıllarda gezegenimizin karşılaşacağı 2 küresel felaket için uyardı.
İlk olarak 2019’un son günlerinde ortaya çıkan Covid-19 bugün dünyanın dört bir yanında milyonlarca insana bulaştı ve gezegenimizin bir numaralı küresel gündemi olmaya devam ediyor.
Salgın tehdidine karşı uyarıda bulunan Gates, gezegenimizin karşılaşacağı 2 küresel felaket tahminini açıkladı.