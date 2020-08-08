Binlerce yavru kaplumbağa denizle buluştu

'BÖYLE GİDERSE 20 BİN YAVRUYU DENİZLE BULUŞTURACAĞIZ'

Deniz kaplumbağalarını izleyen ekibin başkanı Pamukkale Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Eyüp Başkale, "Bugün çok güzel bir organizasyon yaptık. 130 civarında deniz kaplumbağası yavrusunu Akdeniz'in mavi sularıyla buluşturduk. Yolları açık olsun diyelim. Bu sene çok güzel şeyler gerçekleşiyor Patara kumsalında. Patara kumsalı ülkemizdeki 22 yuvalama kumsalından bir tanesi. Biz kumsalda korumakla, yavruları göndermekle yükümlüyüz. Geçen yıl 200 olan yuva sayısı bu yıl 426 oldu. Şu anda içinde bulunduğumuz sezon, hem anaç kaplumbağaların yuvalama yaptığı, hem de yavruların çıkışına denk geliyor. Yavru çıkışının ilk çeyreğinde olmamıza rağmen 5 binin üstünde yavrumuzu denizle buluşturduk. İşler böyle giderse tahmini olarak 20 bin yavruyu denizle buluşturacağız. Bunların ergine ulaşma oranı oldukça düşük. İlerleyen zamanlarda yaklaşık 8- 10 tanesi erginliğe ulaşacak. 20- 25 yıl sonra bunlar erginleşip, iyi bir dişi oldukları zaman, bunları bu kumsalda dört gözle bekleyeceğiz" dedi.