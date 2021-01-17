Binlerce yıllık mezar odanın gizemi çözülemiyor

Bursa'nın tarih fışkıran İznik ilçesinde yeni keşiflerin yanı sıra geçmişte bulunan mezar ve çeşitli eserler de hala gizemini koruyor. Bir zeytinlik içindeki Helenistik Dönem'e ait iki kapılı mezar odası da 2001 yılında tarla sahibi tarafından keşfedildi.