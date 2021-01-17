  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 17 Ocak 2021 22:55

Binlerce yıllık mezar odanın gizemi çözülemiyor

Bursa'nın tarih fışkıran İznik ilçesinde yeni keşiflerin yanı sıra geçmişte bulunan mezar ve çeşitli eserler de hala gizemini koruyor. Bir zeytinlik içindeki Helenistik Dönem'e ait iki kapılı mezar odası da 2001 yılında tarla sahibi tarafından keşfedildi.

Binlerce yıllık mezar odanın gizemi çözülemiyor

Bursa'nın tarih fışkıran İznik ilçesinde yeni keşiflerin yanı sıra geçmişte bulunan mezar ve çeşitli eserler de hala gizemini koruyor. Bir zeytinlik içindeki Helenistik Dönem'e ait iki kapılı mezar odası da 2001 yılında tarla sahibi tarafından keşfedildi.

1/ 4
Binlerce yıllık mezar odanın gizemi çözülemiyor

Tarla sahibinin o dönem attığı taşın aşağı düşmesi sonucu İznik Müze Müdürlüğü yetkililerine haber vermesi ile bulunan mezar odasının iki kapılı Helenistik Dönem mezarı olduğu anlaşıldı.

2/ 4
Binlerce yıllık mezar odanın gizemi çözülemiyor

Dönemin müze yetkililerinin yaptığı incelemeler neticesinde de mezarın içinde ölenlere ait eşyalar, yemek masası ve bir iskelet parmağında altın yüzük bulunarak korumaya alındı.

3/ 4
Binlerce yıllık mezar odanın gizemi çözülemiyor

Dönem dönem defineci istilasına uğrayan mezarın hangi aileye ait olduğu ise hala bilinmiyor.

4/ 4
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM