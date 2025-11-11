Bir acı haber daha: Kaybolan 11 yaşındaki Veysel'in cesedine ulaşıldı
Kastamonu'da kayıp anne ile oğlunun cansız bedenine ulaşılmasının ardından bir acı haber de Elazığ'dan geldi. 5 Kasım'da kaybolan 11 yaşındaki otizmli Veysel B.'nin cansız bedeni bulundu.
Elazığ'da, 5 Kasım'da öğle saatlerinde evden çıkıp, bir daha dönmeyen otizmli Veysel B.'nin, arama çalışmalarının 7'nci gününde, Bingöl kara yolu üzerindeki bir arıtma tesisinin yakınında cansız bedeni bulundu.
VALİ HATİPOĞLU: BU ELİM OLAY BİZLERİ DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR
Vali Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "05 Kasım 2025 tarihinde ilimizde kaybolan 11 yaşındaki evladımız Veysel B.'yi bulmak amacıyla başlatılan arama çalışmaları, altıncı gününde de aralıksız olarak sürdürülmüştür. Yapılan yoğun arama çalışmaları sonucunda, maalesef kayıp evladımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat başlatılmış olup, süreç hassasiyetle takip edilmektedir. Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri, Özel Harekat timleri, Polis Su Altı Dalgıç Arama Kurtarma Timi, İnsansız Hava Araçları (İHA) ile desteklenen diğer polis birimlerimiz ile Jandarmamız, AFAD ekipleri ve gönüllü vatandaşlarımızdan oluşan yaklaşık 250 kişilik arama kurtarma ekibi, çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürmüştür. Ekiplerimizce; Gümüşkavak, Aksaray Hicret, Kızılay, Yemişlik, Kesrik Mahalleleri ile Yeniköy, Yalnız köyü, Miyadun ve Tadım köyleri başta olmak üzere geniş bir alanda; yerleşim yerleri, kırsal bölgeler, kuyu, kanal, logar, foseptik çukurları, menfezler, dere yatakları, akarsular, mezarlıklar ve metruk yapılar havadan ve karadan titizlikle taranmıştır. Bu elim olay bizleri derinden üzmüştür. Küçük Veysel'e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum. Arama çalışmalarında büyük bir fedakarlık ve gayretle görev yapan tüm ekiplerimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum" dedi.
NE OLMUŞTU?
Gümüşkavak Mahallesi’nde 5 Kasım’da öğle saatlerinde evden çıkan otizmli Veysel B.(11), geri dönmedi. Ailesi ve mahalleli, aramalarından sonuç alamayınca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbarla bölgeye AFAD, Polis Arama Kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.