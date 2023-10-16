Bir barajın daha dibi göründü!



Bir sonraki sezona da dikkati çeken Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Normalde hafta 2 gün olan sulama yasağını, haftada 3, kademeli bir şekilde 4 güne kadar çıkardık. Alınan bu önemlerle su seviyesine bu zamana kadar getirebildik. Hiçbir üreticimizi mağdur etmeden ekim ayının 15'ini gördük. Önümüzdeki dönemlerde güz yağmurlarının yağmasıyla sulama sezonunu kapatmış olacağız. Ancak şu anda barajın su seviyesi çok düşük. Bayramiç Barajı sadece sulama barajı değil. Bayramiç merkezin içme suyunu da karşılıyor. Çok düşük su seviyesi olduğu zaman sularımız balık ve balçık kokuyor. Ayrıca insan sağlığına zararlı hale geliyor. Bununla ilgili önümüzdeki sezon için de barajın doluluk oranına göre ekim planlaması yapılmalı. Bütün üreticilerimizin de bu planlamaya uyması gerekiyor. Kaçak ekimlere izin verilmemeli. Bayramiç halkının bu içme suyundan en üstün şekilde faydalanması için sulama sezonunu yüzde 15 seviyelerinde bitirmemiz lazım."