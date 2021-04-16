Bir damla bile su kalmadı! ''Dünya'nın nazar boncuğu'' yok oluyor

''İki evreli volkanik patlamayla oluşmuş ve o görmeye alışkın olduğumuz 'nazar boncuğu' görünümü maalesef şu an mevcut değil. O nedenle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız proje başlatmaya karar verdi. Ocak ayı başında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü'nde konuyla ilgili birçok uzman kurumun katılımıyla Konya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, KOSKİ Genel Müdürlüğü, Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama, Araştırma Merkezi'miz de dahil bir toplantı gerçekleştirildi. Meke'nin, şu an mevcut kuraklık ve aşırı kontrolsüz yer altı suyu kullanım şartları altında doğal yollardan geri gelemeyeceği ön görüldü. Bundan sonra bölgedeki gerek yer altı suyu üretim kuyularından gerek Acı Göl'den gerek Karapınar Atık Su Arıtma Tesisi'nden sular alınarak Meke Gölü'ne takviyesiyle ilgili fizibilite çalışmasına karar verildi.''