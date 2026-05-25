Bir ilde daha taşkın kabusu! Fırat Nehri taştı; her yeri su bastı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar, bölgenin can damarı Fırat Nehri'nde su seviyesini kritik noktalara taşıdı. Taşkın riskini yönetmek amacıyla Birecik Barajı'nın tahliye kapaklarının zorunlu olarak açılması, nehir yatağında su seviyesinin 3-4 metre birden yükselmesine neden oldu. Kapakların açılmasıyla taşan Fırat Nehri'nin suları yolları göle çevirdi, parklar suyla doldu, iş yerleri zarar gördü.