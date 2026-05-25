Bir ilde daha taşkın kabusu! Fırat Nehri taştı; her yeri su bastı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde şiddetli yağışlar sonrası Birecik Barajı'nın kapakları açıldı, Fırat Nehri taştı. Su seviyesinin 4 metreye kadar yükselmesiyle yollar ve parklar göle dönerken, nehir üzerindeki restoranları su bastı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar, bölgenin can damarı Fırat Nehri'nde su seviyesini kritik noktalara taşıdı. Taşkın riskini yönetmek amacıyla Birecik Barajı'nın tahliye kapaklarının zorunlu olarak açılması, nehir yatağında su seviyesinin 3-4 metre birden yükselmesine neden oldu. Kapakların açılmasıyla taşan Fırat Nehri'nin suları yolları göle çevirdi, parklar suyla doldu, iş yerleri zarar gördü.
Şiddetli akıntı nedeniyle su üstündeki duba restoranlarda tehlike çanları çalmaya başladı. Bazı restoranları su bastı, ön kısımları akıntının şiddetine dayanamayarak suya gömüldü. Birecik Belediyesi zabıta ekipleri, nehirden uzak durmaları konusunda vatandaşları uyardı.
Birçok yeri su bastığını söyleyen Mehmet Çağdaş, "Bazı iş yerlerini su bastı. Mesire alanları, parkları su bastı. Köprünün ayaklarında hasar bile oluşmaya başladı" dedi.
Su seviyesinin yükselmesinin eski zamanları hatırlattığını söyleyen Zeki Kaçan, "Birecik Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla birlikte Fırat Nehri'ndeki su seviyesi yükseldi. Bu yükselme bize eski Fırat'ı, eski Dicle'yi hatırlattı" ifadelerini kullandı.