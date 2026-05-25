Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih belli oldu

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 28 Mayıs Perşembe günü CHP Genel Merkezi'ne gideceği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 28 Mayıs Perşembe günü CHP Genel Merkezi'nde partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacağı öğrenildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bayramın 2'nci genel merkezde partililer ve vatandaşlarla bayramlaşarak, konuşma yapacak" dedi.



Sönmez ayrıca, bugün gün içerisinde parti genel merkezinde partiler arası bayramlaşma ziyaretleri için hem kabul heyeti hem ziyaret heyetinin belli olacağını belirtti.

