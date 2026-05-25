Yaban hayatı şehre taşındı: Ayılar caddelerde cirit atıyor
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ve özellikle turistik oteller bölgesinde sık sık görülen boz ayılar, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansımaya devam ediyor. Son olarak bir anne ayı ile iki yavrusunun yol kenarında yiyecek aradığı anlar ile iki yetişkin boz ayının rahat tavırları dikkat çekti.
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, boz ayılar vatandaşlarla iç içe yaşamaya devam ediyor. Neredeyse her gün ilçenin farklı noktalarında boy gösteren ayılar, bölge halkının ve turistlerin günlük yaşamının adeta bir parçası haline geldi. İnsanların varlığına tamamen alışan ayılar, yiyecek bulabilmek için sık sık yaşam alanlarına yaklaşıyor.
Özellikle akşam saatlerinin gelmesiyle birlikte ormanlık alanlardan çıkan ayılar, ilçe merkezine ve turistik tesislerin yoğun olduğu bölgelere kadar iniyor. Son olarak cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, bir anne boz ayının iki yavrusuyla birlikte yol kenarında büyük bir sakinlikle ilerlediği görüldü.
Doğası ve yaban hayatıyla ünlü Sarıkamış'ta yaşanan bu görüntüler, insan ile yaban hayatının iç içe geçtiği dikkat çekici tabloyu bir kez daha ortaya koydu.