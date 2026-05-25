İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Niğde-Kayseri kara yolunda sabah saatlerinde meydana gelen feci trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: DHA
Niğde-Kayseri kara yolu üzerinde bulunan Kızıklı mevkisinde yaşanan olayda, H.Ö. idaresindeki otomobil ile B.K. yönetimindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da savrularak demir yığınına döndü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü H.Ö. ile diğer araçtaki M.Ç.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada yaralanan diğer sürücü B.K. ile R.D. ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı. (DHA)
