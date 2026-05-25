  4. CHP İstanbul'da sokağa iniyor! 3 noktada eş zamanlı eylem kararı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, mutlak butlan krizi sonrası sokağa çıkma kararı aldı. İstanbul’un üç farklı bölgesinde eş zamanlı olarak basın açıklaması ve oturma eylemi düzenlenecek. CHP'den yapılan açıklamada, "Halkın iradesine sahip çıkmak için buluşuyoruz" denilerek vatandaşlar meydanlara davet edildi.

Mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğuna geri dönmesinin yankıları sürüyor. CHP İstanbul İl Başkanlığı, yaşanan son siyasi gelişmelere tepki göstermek amacıyla megakentte geniş çaplı bir eylem dalgası başlatacağını duyurdu.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Halkın iradesine sahip çıkmak, demokrasi ve adalet mücadelemizi büyütmek için İstanbul’un 3 bölgesinde basın açıklaması ve oturma eyleminde buluşuyoruz.

📍 1. Bölge | Çekmeköy – Madenler Meydanı
📍 2. Bölge | Şişli – Mecidiyeköy Meydanı
📍 3. Bölge | Esenyurt – Cumhuriyet Meydanı

🗓️ 25 Mayıs Pazartesi
🕖 19.00"

Haber3.com Haber Merkezi

Etiketler CHP istanbul eylem basın açıklaması oturma eylemi
