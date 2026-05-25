Kılıçdaroğlu'nun deprem etkisi yaratacak ihraç listesi ortaya çıktı
Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiden ihraç edeceği isimler ortaya çıktı.

Yargı kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı makamına geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içinde ihraç sürecini başlatacağı ileri sürüldü. Gazeteci Sinan Burhan, Kılıçdaroğlu ve ekibinin partiden tasfiye edilecek milletvekillerine yönelik bir liste oluşturduğunu iddia etti.

Katıldığı canlı yayında CHP içindeki son kulis bilgilerini paylaşan Sinan Burhan, partide çok büyük ve farklı bir tartışmanın başlamak üzere olduğunu belirtti. Burhan, Kılıçdaroğlu ekibinin hedefindeki isimlerin rastgele seçilmediğini savundu.

Burhan, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi partiden ihraç edilecek ve disipline sevk edilecek milletvekillerinin listesini hazırlamış. Listede adı yolsuzluk, usulsüzlük, hakaret ve küfür ile anılan milletvekilleri olacak. Benim aldığım kulis bilgisi bu" ifadelerini kullandı.

Sinan Burhan'ın listede olduğunu iddia ettiği isimler şöyle:

1. Ali Mahir Başarır
2. Veli Ağbaba
3. Burhanettin Bulut
4. Umut Akdoğan
5. Taşkın Özer
6. Özgür Karabat
7. Adnan Beker
8. Cemal Enginyurt
9. Gökhan Zeybek
10. Ümit Dikbayır

Dikbayır ve Enginyurt'tan tepki

Söz konusu ihraç listesi iddiası, adı geçen milletvekillerinin çok sert tepki göstermesine yol açtı. CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Kemal Kılıçdaroğlu’nu genel başkan olarak asla tanımadığını belirterek, "Şu an partinin başında bir kayyım vardır" dedi ve Özgür Özel'e olan desteğini açıkça yineledi.

Listede adı bulunan bir diğer isim olan CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt da sosyal medya hesabı üzerinden adeta meydan okudu. Enginyurt, "Kemal Kılıçdaroğlu beni ve bazı milletvekili arkadaşlarımı ihraç edecekmiş. Etmezsen hatırım kalır Kemal Bey!" diyerek geri adım atmayacaklarının mesajını verdi.

