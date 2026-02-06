Bir ilimizde kuduz vakası tespit edildi; karantina başladı!
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir köydeki eşekte kuduz vakası tespit edilmesi üzerine bölgede karantina alındı.
Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Kadıköy köyünde bir eşekte kuduz vakası tespit edilmesi üzerine bölgede karantina uygulaması başlatıldı. Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu durum kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kadıköy köyünde bir eşekte hastalık belirtileri görülmesi üzerine Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı hayvan sağlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Hayvandan alınan numunelerin laboratuvar incelemesi sonucunda kuduz olduğu kesinleşti.
Hastalığın yayılma riskine karşı ivedilikle hareket eden yetkililer, Kadıköy köyünü karantinaya alarak canlı hayvan giriş ve çıkışlarını geçici süreyle durdurdu. Karantina kararıyla birlikte bölgedeki hareketlilik kısıtlanırken, hastalığın çevre yerleşim birimlerine sıçramaması için geniş çaplı önlemler alındı.
Vakanın tespit edildiği ilk günden itibaren tüm personeliyle sahada olan Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgedeki aşılama ve bilgilendirme faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.