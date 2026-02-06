Ucuz, ekransız TOGG gerçek mi ? Sosyal medyadaki görüntüler olay oldu!

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ucuz versiyonu olduğu iddia edilen modeline dair sosyal medyada yayılan ekransız, donanımları kısıtlı Togg görüntüleri için resmi açıklama geldi.

Türkiye’nin yerli otomobil üreticisi Togg, son günlerde sosyal medya platformlarında yeni modellere ait olduğu iddiasıyla paylaşılan görsellere ilişkin resmi bir bilgilendirme yaptı.

Şirket, dolaşıma giren içeriklerin asılsız olduğunu ve markanın güncel çalışmalarını yansıtmadığını bildirdi.

Resmi kanallar dışındaki paylaşımlara itibar edilmemeli

Konuyla ilgili resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapan Togg, ürün geliştirme süreçlerinin devam ettiğini vurguladı.

Şirket, kamuoyunu yanıltıcı paylaşımlara karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.

Togg tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Sosyal medyada son günlerde yeni modellerimize ait olduğu iddiasıyla paylaşılan görseller gerçeği yansıtmamaktadır. Yeni modellerimizle ilgili ürün geliştirme ve tasarım çalışmaları devam etmekte olup, tüm gelişmeler resmi kanallarımız üzerinden zamanı geldiğinde duyurulacaktır. Resmi kanallarımız dışındaki paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz.”

Uygun fiyatlı TOGG T6 modelinin satışa çıkacağı yıl açıklandı

Öte yandan geçtiğimiz ay Dünya Ekonomik Forumu buluşmaları kapsamında Davos'ta önemli değerlendirmelerde bulunanTosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı "Gelecek yıl ortalarında ekonomik model olan yeni bir T6'yı buluşturacağız. Daha ulaşılabilir kampanyalarla dileyen herkesin alabileceği bir modelimiz olacak. Daha uygun fiyatlı, ulaşılabilir olacak" demişti.