Bebek katili Öcalan'ın serbest kalacağı tarihi açıklayıp ''inşallah ölür'' dedi!

MHP lideri Bahçeli'nin başlattığı "Öcalan'a umut hakkı" tartışmalarında eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'ın "umut hakkı"ndan faydalanması halinde tahliye olabileceği tarihi açıklyan Avukat Cem Kaya "İnşallah ölür" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin önceki günkü TBMM Grup Toplantısı'nda bu sefer sadece eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için değil, tutuklu Selahattin Demirtaş için de "özgürlük" istemiş ve "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" demişti.

MHP'nin 2 numaralı ismi olan Feti Yıldız da teröristbaşı Abdullah Öcalan'a umut hakkı tartışmalarına ilişkin, ''Umut hakkı konusunda komisyona katılan tüm siyasi partilerle uzlaştık, raporda olacak.'' ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye kamuoyu eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'ın umut hakkından faydalandırılarak tahliye mi edileceğini tartışırken, avukat Cem Kaya TGRT Haber'de katıldığı canlı yayında Öcalan'ın serbest kalma ihtimalinin en erken 2035 olduğunu belirterek "İnşallah ölür" dedi.

Kaya, programdaki konuşmasında "1949 doğumlu teröristbaşı. 36 yıl koyuyoruz hükmünün kesinleştiği tarihe yani 1999'a. Sene oluyor 2035. Dua yerine geçsin. 2035'te inşallah ölür. Bu tartışma ortadan kalkar." ifadelerini kullandı.