Düşük emekli maaşları için skandal bir açıklama yapan SGK Başkanı görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan kararla kamuda çok sayıda görevden alma ve atama yaşanırken düşük emekli maaşları için "eskiden 50-55 yaşında ölüyorduk. Bugün 78 yıl ortalamaya gelmişiz" diyen SGK Başkanı da görevden alındı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Emeklilerin uzun ömründen şikayet ederek, düşük emekli maaşlarının sebebini "eskiden 50-55 yaşında ölüyorduk. Bugün 78 yıl ortalamaya gelmişiz" sözleri ile açıklayan SGK Başkanı Raci Kaya görevden alındı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Yunus Elitaş atandı.