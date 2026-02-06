  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Düşük emekli maaşları için skandal bir açıklama yapan SGK Başkanı görevden alındı

Düşük emekli maaşları için skandal bir açıklama yapan SGK Başkanı görevden alındı

Düşük emekli maaşları için skandal bir açıklama yapan SGK Başkanı görevden alındı
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan kararla kamuda çok sayıda görevden alma ve atama yaşanırken düşük emekli maaşları için "eskiden 50-55 yaşında ölüyorduk. Bugün 78 yıl ortalamaya gelmişiz" diyen SGK Başkanı da görevden alındı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Emeklilerin uzun ömründen şikayet ederek, düşük emekli maaşlarının sebebini "eskiden 50-55 yaşında ölüyorduk. Bugün 78 yıl ortalamaya gelmişiz" sözleri ile açıklayan SGK Başkanı Raci Kaya görevden alındı.  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Yunus Elitaş atandı. 

 

Bu Haberleri Kaçırma...

İslam Memiş'ten altın ve gümüş fiyatlarındaki tarihin en sert düşüş sonrası kritik uyarı!
İslam Memiş'ten altın ve gümüş fiyatlarındaki tarihin en sert düşüş sonrası kritik uyarı!
Eski FBI Ajanı ile evlenen güzel oyuncunun ''erkek tercihi'' olay oldu
Eski FBI Ajanı ile evlenen güzel oyuncunun ''erkek tercihi'' olay oldu
Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu: Elif'in ölüm nedeni belli oldu
Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu: Elif'in ölüm nedeni belli oldu
Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'dan Icardi için çok ağır suçlama!
Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'dan Icardi için çok ağır suçlama!
Alemin Kralı'nın Ayben'in hayatının en zor anı: Babasını kaybettiği gün ameliyat olmuş!
Alemin Kralı'nın Ayben'in hayatının en zor anı: Babasını kaybettiği gün ameliyat olmuş!
Bir genç kız hastasının bedelini çok ağır ödedi; gözyaşlarıyla teslim olup cezaevine girdi!
Bir genç kız hastasının bedelini çok ağır ödedi; gözyaşlarıyla teslim olup cezaevine girdi!
Filenin Sultanı Zehra Güneş'ten sürpriz imza!
Filenin Sultanı Zehra Güneş'ten sürpriz imza!
Bakanlıktan 10 il için kritik uyarı: Kuvvetli sağanak, fırtına ve yoğun kar bekleniyor
Bakanlıktan 10 il için kritik uyarı: Kuvvetli sağanak, fırtına ve yoğun kar bekleniyor
Etiketler SGK görevden alma atama recep tayyip erdoğan Resmi Gazete
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bir ilimizde kuduz vakası tespit edildi; karantina başladı! Bir ilimizde kuduz vakası tespit edildi; karantina başladı! Türkiye'nin tatil cennetinde bir araç sele kapıldı! Acı haber saatler sonra geldi Türkiye'nin tatil cennetinde bir araç sele kapıldı! Acı haber saatler sonra geldi 2 penaltı, 2 gol, 1 kırmızı kart! Beşiktaş son dakikada puanı kaptı 2 penaltı, 2 gol, 1 kırmızı kart! Beşiktaş son dakikada puanı kaptı Meteoroloji uyarmıştı... Aniden bastıran sağanak yağış Bodrum'u adeta yuttu! Meteoroloji uyarmıştı... Aniden bastıran sağanak yağış Bodrum'u adeta yuttu! Korkunç kaza... Önce bisiklete çarptı ardından markete daldı: 3 öllü, 16 yaralı! Korkunç kaza... Önce bisiklete çarptı ardından markete daldı: 3 öllü, 16 yaralı! Sel suları bir sürücüyü daha yuttu; alt geçitte mahsur kalan sürücü öldü! Sel suları bir sürücüyü daha yuttu; alt geçitte mahsur kalan sürücü öldü! Bebek katili Öcalan'ın serbest kalacağı tarihi açıklayıp ''inşallah ölür'' dedi! Bebek katili Öcalan'ın serbest kalacağı tarihi açıklayıp ''inşallah ölür'' dedi! Sacha Boey yeniden Galatasaray'da! Maliyeti belli oldu Sacha Boey yeniden Galatasaray'da! Maliyeti belli oldu