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Bir maden ocağı faciası daha: 3 işçi öldü

Siirt'in Şirvan ilçesi Maden Köyü'nde özel bir bakır madeni ocağında meydana gelen göçükte 3 madenci hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA / İHA
Bir maden ocağı faciası daha: 3 işçi öldü - Resim: 1

Olay, gece saatlerinde Şirvan ilçesi Maden köyündeki özel şirkete ait bakır madeni ocağında meydana geldi. Maden ocağında, henüz bilinmeyen bir nedenle göçük oldu. Göçükte, 5 işçi toprak altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

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Bir maden ocağı faciası daha: 3 işçi öldü - Resim: 2

Göçük altında kalan işçiler, ekipler tarafından kurtarılarak Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. 

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Bir maden ocağı faciası daha: 3 işçi öldü - Resim: 3

İşçilerden 3'ü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı 2 işçinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bir maden ocağı faciası daha: 3 işçi öldü - Resim: 4
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