Bir maden ocağı faciası daha: 3 işçi öldü

Olay, gece saatlerinde Şirvan ilçesi Maden köyündeki özel şirkete ait bakır madeni ocağında meydana geldi. Maden ocağında, henüz bilinmeyen bir nedenle göçük oldu. Göçükte, 5 işçi toprak altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.