Bir maden ocağı faciası daha: 3 işçi öldü
Siirt'in Şirvan ilçesi Maden Köyü'nde özel bir bakır madeni ocağında meydana gelen göçükte 3 madenci hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA / İHA
Olay, gece saatlerinde Şirvan ilçesi Maden köyündeki özel şirkete ait bakır madeni ocağında meydana geldi. Maden ocağında, henüz bilinmeyen bir nedenle göçük oldu. Göçükte, 5 işçi toprak altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
1 / 15
Göçük altında kalan işçiler, ekipler tarafından kurtarılarak Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
2 / 15
İşçilerden 3'ü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı 2 işçinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
3 / 15
4 / 15