Bir şehri sis yuttu! Tarihi cami gözden kayboldu

Edirne'de sabahın erken saatlerinde etkili olan sis ile birlikte görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran sis sebebiyle Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii başta olmak üzere Meriç, Tunca ve gibi daha birçok tarihi simgeler gözden kayboldu.