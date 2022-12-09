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Bir şehri sis yuttu! Tarihi cami gözden kayboldu

Edirne’de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle göz gözü görmedi. Tarihi Selimiye Camii gözden kayboldu.

Bir şehri sis yuttu! Tarihi cami gözden kayboldu - Resim: 1

Edirne'de sabahın erken saatlerinde etkili olan sis ile birlikte görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran sis sebebiyle Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii başta olmak üzere Meriç, Tunca ve gibi daha birçok tarihi simgeler gözden kayboldu. 

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Bir şehri sis yuttu! Tarihi cami gözden kayboldu - Resim: 2

Yoğun bir şekilde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte, sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. 

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Bir şehri sis yuttu! Tarihi cami gözden kayboldu - Resim: 3

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik polisleri yollarda önlem alıp, güçlükle ilerleyen sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Bir şehri sis yuttu! Tarihi cami gözden kayboldu - Resim: 4
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