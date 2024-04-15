Bir yalan yetti: Filistinlilerin çaresiz yolculukları böyle görüntülendi
İsrail2in 191 gündür aralıksız vurduğu Gazze'de kulaktan kulağa yayılan bir yalan hayatta kalma savaşı veren Filistinlileri bu hale getirdi.
Kaynak: AA
İsrail'in 6 Ekim'den bu yana kadın, çocuk, yaşlı, sivil demeden ölüm saçtığı Gazze'de yeni bir insanlık dramı daha yaşanıyor.
1 / 18
İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılarını 191 gündür sürdürürken sabah saatlerinde 14 yaş altı çocuk ve kadınların güneyden kuzeye geçmesine izin verildiği asılsız söylentilerinin yayılması üzerine binlerce Filistinli Gazze Şeridi'nin kuzeyine geçmek için Deir al-Balah ilinin sahil bölgesinde toplandı.
2 / 18
O anlar ise kameralara böyle yansıdı.
3 / 18
4 / 18