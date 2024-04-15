  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Bir yalan yetti: Filistinlilerin çaresiz yolculukları böyle görüntülendi

Bir yalan yetti: Filistinlilerin çaresiz yolculukları böyle görüntülendi

İsrail2in 191 gündür aralıksız vurduğu Gazze'de kulaktan kulağa yayılan bir yalan hayatta kalma savaşı veren Filistinlileri bu hale getirdi.

Kaynak: AA
Bir yalan yetti: Filistinlilerin çaresiz yolculukları böyle görüntülendi - Resim: 1

İsrail'in 6 Ekim'den bu yana kadın, çocuk, yaşlı, sivil demeden ölüm saçtığı Gazze'de yeni bir insanlık dramı daha yaşanıyor.

1 / 18
Bir yalan yetti: Filistinlilerin çaresiz yolculukları böyle görüntülendi - Resim: 2

İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılarını 191 gündür sürdürürken sabah saatlerinde 14 yaş altı çocuk ve kadınların güneyden kuzeye geçmesine izin verildiği asılsız söylentilerinin yayılması üzerine binlerce Filistinli Gazze Şeridi'nin kuzeyine geçmek için Deir al-Balah ilinin sahil bölgesinde toplandı.

2 / 18
Bir yalan yetti: Filistinlilerin çaresiz yolculukları böyle görüntülendi - Resim: 3

O anlar ise kameralara böyle yansıdı.

3 / 18
Bir yalan yetti: Filistinlilerin çaresiz yolculukları böyle görüntülendi - Resim: 4
4 / 18