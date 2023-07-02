Bodrum'da denizde yüzen yaban domuzu kamerada
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yüzen yaban domuzu tatilcilerin kamerasına yansıdı.
9 günlük Kurban Bayramı tatilinde nüfus patlamasının yaşandığı Muğla'nın tatil cenneti Bodrum'da denize giren yaban domuzu kameraya yansıdı.
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Türkbükü açıklarında tekne turu yapan turistler, denizde bir yaban domuzunun yüzdüğünü gördü. Bir süre yüzen domuz kıyıya çıkıp, kayalıklara tırmandıktan sonra gözden kayboldu.
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O anlar, teknedekilerin cep telefonu ile görüntülendi. (DHA)
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