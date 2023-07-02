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Bodrum'da denizde yüzen yaban domuzu kamerada

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yüzen yaban domuzu tatilcilerin kamerasına yansıdı.

Bodrum'da denizde yüzen yaban domuzu kamerada - Resim: 1

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde nüfus patlamasının yaşandığı Muğla'nın tatil cenneti Bodrum'da denize giren yaban domuzu kameraya yansıdı.

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Bodrum'da denizde yüzen yaban domuzu kamerada - Resim: 2

Türkbükü açıklarında tekne turu yapan turistler, denizde bir yaban domuzunun yüzdüğünü gördü. Bir süre yüzen domuz kıyıya çıkıp, kayalıklara tırmandıktan sonra gözden kayboldu.

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Bodrum'da denizde yüzen yaban domuzu kamerada - Resim: 3

O anlar, teknedekilerin cep telefonu ile görüntülendi. (DHA)

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