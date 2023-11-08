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Bolu Dağı Tüneli açıldı; trafik çilesi sona erdi

90 metre uzatılan Bolu Dağı Tüneli'nin trafiğe açılmasıyla D-100'de trafik çilesi sona erdi.

Kaynak: DHA
Bolu Dağı Tüneli açıldı; trafik çilesi sona erdi - Resim: 1

Anadolu Otoyolu’nun Kaynaşlı ile Abant gişeleri arasında kalan 23 kilometrelik güzergah, 25 Eylül günü Bolu Dağı Tüneli’nin uzatılması ve viyadüklerdeki derz çalışması için ulaşıma kapatıldı.

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Bolu Dağı Tüneli açıldı; trafik çilesi sona erdi - Resim: 2

Araçlar, mecburi güzergah olarak D-100 karayoluna yönlendirildi.

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Bolu Dağı Tüneli açıldı; trafik çilesi sona erdi - Resim: 3

Bu süreçte yoğun trafik yaşanırken, çalışmalar 42 gün sonra tamamlandı.

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Bolu Dağı Tüneli açıldı; trafik çilesi sona erdi - Resim: 4

Çalışmalar sonunda Bolu Dağı Tüneli, 90 metre uzatıldı. Tünel, dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katıldığı tören ile açıldı.

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