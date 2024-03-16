Borsa İstanbul'da en çok kazandıran hisseler belli oldu

HAFTANIN EN ÇOK YÜKSELENLERİ



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 21,76 ile Akfen Yenilenebilir Enerji oldu. Akfen Yenilenebilir Enerji’yi yüzde 7,83 ile Doğuş Otomotiv, yüzde 4,68 ile Karsan Otomotiv izledi.