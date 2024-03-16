Borsa İstanbul'da en çok kazandıran hisseler belli oldu
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3.57 kayıpla tamamlarken, en çok kazandıran ve en çok kaybettiren hisseler belli oldu.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,57 değer kaybederek 8.828,70 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 8.795,90, en yüksek 9.368,51 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 2,22 kayıpla 8.362,27 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 5,41 azalışla 14.603,85 puan, Mali Endeksi yüzde 3,19 değer kaybıyla 9.424,07 puan, Sanayi Endeksi yüzde 4,06 düşüşle 13.880,73 puan oldu.
HAFTANIN EN ÇOK YÜKSELENLERİ
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 21,76 ile Akfen Yenilenebilir Enerji oldu. Akfen Yenilenebilir Enerji’yi yüzde 7,83 ile Doğuş Otomotiv, yüzde 4,68 ile Karsan Otomotiv izledi.
EN ÇOK KAYBETTİREN HİSSELER
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 12,46 ile Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım, yüzde 11,18 ile Coca Cola İçecek ve 10,27 ile Astor Enerji şeklinde sıralandı.