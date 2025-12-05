Boş arsada katliam... Hepsinin gözleri oyulmuş, karınları deşilmiş, boyunlar kırılmış...

Bir insan eli ile kedilerin öldürüldüğünden şüphelenen genç, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis, ölü kedileri toplarken, konuyla alakalı inceleme başlatıldı. Konuyla alakalı M.E., "1 Aralık tarihinde buradan geçerken, 7 tane kediyi ölü olarak gördüm. Bu normal bir ölüm değil birinin öldürüp attığı çok belli. Kedilerin gözleri oyulmuş, karınları deşilmiş, boyunlar kırılmış bir şekilde yatıyorlardı. İnsanın öldürüp attığı belli ve hepsi şu noktaya atılmış. Buradan geçerken bir tane kediyi hareketsiz gördüm sonra araziye girdiğimde diğerlerini gördüm. Burada sürekli kediler olurdu, mahalleli besliyordu onları. Bizim mahallemizden birisinin yapacağını düşünmüyorum çünkü buradaki herkes kedileri besliyor. Polise ihbarda bulunduk onlar da işlemlerini yaptı" dedi.