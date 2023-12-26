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Böyle gasp görülmedi! 2 dal sigara yüzünden tutuklandı

Adana'da, tekel bayisinin sahibine silah çekip, borç sigara almak isteyen şahıs, olumsuz yanıt alınca masadaki paketten 2 tek sigara alıp kaçtı. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı şahıs, tutuklandı.

Kaynak: DHA
Böyle gasp görülmedi! 2 dal sigara yüzünden tutuklandı - Resim: 1

Olay, dün akşam, Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'ndeki tekel bayisinde meydana geldi. Dükkana giren M.K., iş yeri sahibinden 1 paket sigara istedi. 

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Böyle gasp görülmedi! 2 dal sigara yüzünden tutuklandı - Resim: 2

İş yeri sahibinin sigara paketini verdiği K., parası olmadığı için daha sonra ödeme yapacağını belirtti. Olumsuz yanıt alan K., daha sonra belindeki tabancasını gösterip, tekrar yerine koydu.

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Böyle gasp görülmedi! 2 dal sigara yüzünden tutuklandı - Resim: 3

İş yeri sahibiyle bir süre tartışan K., ardından masadaki paketten 2 sigara alıp kaçtı. 

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Böyle gasp görülmedi! 2 dal sigara yüzünden tutuklandı - Resim: 4

O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

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