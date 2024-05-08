Brezilya'da sel felaketinde ölü sayısı 95'e ulaştı
Brezilya'nın güneyinde bir haftadır devam eden yoğun yağışların ardından meydana gelen sel ve toprak kaymaları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 95'e ulaştı.
Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde geçtiğimiz hafta başlayan sağanak yağış, sel ve toprak kaymasına neden oldu.
Yetkililer, felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 95’e yükseldiğini duyurdu.
7 Mayıs itibarıyla 131 kişinin kayıp olduğu, 372 kişinin ise yaralı olduğu açıklandı.
1,4 MİLYON KİŞİ ETKİLENDİ
Brezilya medyası, sel ve toprak kaymaları nedeniyle eyalet genelinde 1,4 milyon kişinin etkilendiğini duyurdu.
Felakette Gremio Arena adıyla bilinen stadyum da sular altında kaldı.
60 bin kişi kapasiteli Gremio Arena, Güney Amerika'nın en modern statlarından birisi olarak gösteriliyordu.
Brezilya Savunma Bakanlığı, eyalet genelinde ordudan ekiplerin sivillere destek olduğunu, ihtiyaç olan bölgelere su ve gıda yardımının da yapıldığını belirtti.