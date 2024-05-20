  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Anıtkabir'e ziyaretçi akını... 19 Mayıs'ın ziyaretçi sayısı belli oldu

Anıtkabir'e ziyaretçi akını... 19 Mayıs'ın ziyaretçi sayısı belli oldu

Anıtkabir'e ziyaretçi akını... 19 Mayıs'ın ziyaretçi sayısı belli oldu
Güncelleme:

Cumhuriyetimizin Kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 221 bin 717 kişi ziyaret etti.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 221 bin 717 kişi ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla sabah düzenlenen resmi törenin ardından, Anıtkabir 10.00 ile 21.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açıldı.

Anıtkabir'in Akdeniz ve Anadolu kapılarının girişinde bekleyen her yaştan binlerce vatandaş, ellerindeki Atatürk posterleri, Türk bayrakları ve çiçeklerle Ata'sını ziyaret etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ilginin yoğun olduğu Anıtkabir, 221 bin 717 kişiyi ağırladı.

Atatürk'ün mozolesine çiçek koyan vatandaşlardan bazıları dua okudu.

Askerlerin nöbet değişimi sırasında yaptıkları seremoni vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Anıtkabir'i ziyaret edenler, tören alanında fotoğraf çektirdi.

Etiketler 19 mayıs anıtkabir vatandaş ziyaret ziyaretçi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Galatasaray ile Fenerbahçeli futbolcular birbirine girdi Galatasaray ile Fenerbahçeli futbolcular birbirine girdi İstanbul'da AVM'de panik: 5 kat aşağı uçtu İstanbul'da AVM'de panik: 5 kat aşağı uçtu Günün en ilginç haberi: Kavgayı ayırmak için ezan okudu Günün en ilginç haberi: Kavgayı ayırmak için ezan okudu Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan tasarruf hamlesi: Taşra birimleri kapatılacak Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan tasarruf hamlesi: Taşra birimleri kapatılacak Özgür Özel gençlerle Anıtkabir'e çıktı Özgür Özel gençlerle Anıtkabir'e çıktı Fenerbahçe formalı kadın Florya'yı karıştırdı Fenerbahçe formalı kadın Florya'yı karıştırdı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 11'ler belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 11'ler belli oldu Burası Türkiye'nin şans eseri bulunan gizemli mağarası Burası Türkiye'nin şans eseri bulunan gizemli mağarası İran'da büyük kriz: Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanına ulaşılamıyor İran'da büyük kriz: Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanına ulaşılamıyor Antalya'da 20 bin kişilik fener alayı Antalya'da 20 bin kişilik fener alayı