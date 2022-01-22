Bu bir ilk! Türkiye'nin DNA'sı çıkarıldı

Türkiye'de ilk kez tüm anketlerden faydalanılarak Türkiye'nin 1 yıllık DNA'sı çıkarıldı. Özellikle ekonomik göstergeler ve vatandaşın ekonomiyle ilgili ortaya çıkman tablo dikkat çekti....

Medya planlama ve satın alma ajansı Speed, 'Türkiye'nin DNA'sını çıkardı. Reklamverenlerin tüketiciye en verimli biçimde ulaşması için çıkarılan Türkiye'nin DNA'sından çarpıcı tespitler yer aldı. Mutlu muyuz?... Kendimizi ne olarak tanımlıyoruz?... Enflasyonu ne kadar hissettik?.. Gelirimiz düştü mü arttı mı?.. 2021'den aklımızda neler kaldı?.. 2022'den ne bekliyoruz?... İşte Speed'in hazırladığı Türkiye'nin DNA'sı çalışmasından çarpıcı sonuçlar...