Bu bir ilk! Türkiye'nin DNA'sı çıkarıldı
Türkiye'de ilk kez tüm anketlerden faydalanılarak Türkiye'nin 1 yıllık DNA'sı çıkarıldı. İşte o anketten çarpıcı sonuçlar...
Türkiye'de ilk kez tüm anketlerden faydalanılarak Türkiye'nin 1 yıllık DNA'sı çıkarıldı. Özellikle ekonomik göstergeler ve vatandaşın ekonomiyle ilgili ortaya çıkman tablo dikkat çekti....
Medya planlama ve satın alma ajansı Speed, 'Türkiye'nin DNA'sını çıkardı. Reklamverenlerin tüketiciye en verimli biçimde ulaşması için çıkarılan Türkiye'nin DNA'sından çarpıcı tespitler yer aldı. Mutlu muyuz?... Kendimizi ne olarak tanımlıyoruz?... Enflasyonu ne kadar hissettik?.. Gelirimiz düştü mü arttı mı?.. 2021'den aklımızda neler kaldı?.. 2022'den ne bekliyoruz?... İşte Speed'in hazırladığı Türkiye'nin DNA'sı çalışmasından çarpıcı sonuçlar...
2021’e dair akılda neler kaldı?
Kamuoyunun, '2021 yılının en akılda kalan haberi sizce hangisi?' sorusuna verdiği yanıtlara göre, geçtiğimiz yılın en akılda kalan haberi, orman yangınları olurken Karadeniz'de doğalgaz bulunması, Batı Karadeniz sel felaketi, pandemi tedbirleri ve kadın cinayetleri de unutulamayan haberlerden oldu.
Döviz kurları
• Döviz kurları, 2021’in son çeyreğine damgasını vuran en önemli tansiyon noktalarından biri oldu. • Dolar, TL serbest piyasada anlık olarak en yüksek değerini 20 Aralık 2021 Pazartesi günü gördü: alış 18.3523 ve satış 18.3623. • "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat’’ sisteminin açıklanması ile döviz kurları gerileme trendine girdi.
Enflasyon
Gıda fiyatlarındaki artış son ayların en çok ses getiren konularından oldu. Tüketicilerin yaklaşık 3’te 1’i ürün satın alırken hissettiği enflasyonun yüzde 80-100 arasında olduğunu belirtti.