TikTok'taki skandal yayına canlı yayında gözaltı

TikTok‘ta 'kafasını kapıya çarpan oğlunun yaralanmasına aldırmadan yayına devam edip, şiddet uygulayan kadın canlı yayında gözaltına alındı ve hakkında soruşturma başlatıldı...

Bursa’da TikTok’ta yayın açan ve 177 bin takipçisi bulunan M.C. adlı kadın, yaptığı yayınlarda çocuklarına şiddet uyguladı.

Canlı yayın sırasında kafasını kapıya çarparak yaralanan oğlunu kafası kanamasına rağmen yayına devam eden kadına izleyicilerden tepki yağdı.

Oğlunu banyoya kilitledi, Atatürk'e hakaretler yağdırdı

Ayrıca yayın sırasında kendisine sarılmak isteyen çocuklarını da tersleyen M.C, yayın esnasında 7 yaşındaki kızına da vurdu. Oğlunu canlı yayına müdahale etmesin diye banyoya kitleyen kadın ayrıca sosyal medya kullanıcılarına da hakaret etti.

Tüm bunlara ek olarak Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'e de hakaretler yaydıran kişi, SMA hastalarına yardımı da eleştirmişti.

Yemek yediği sırada tekrar canlı yayın açan kadın, polisleri görünce şaşırdı. Canlı olarak kaydedilen anlarda polislere, “TikTok belim gelir kapım. Beni şikayet edenlerden şikayetçiyim” diyen M.C, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kadın hakkında soruşturma başlatıldı

Yaşanan olay sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Karagül isimli sosyal medya kullanıcısı M.C hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.

Emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan M.C. hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de inceleme başlattı.

Yaptığı canlı yayında sosyal hizmetlerden arandığını, gözetim ve inceleme altına alındığını belirten M.C, takipçilerine “Ne olur bana dua edin çocuklarımı elimden almasınlar” dedi.