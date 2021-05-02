Bu da ''normalleşme'' konseri! Binlerce kişiden kıskandıran görüntü
Koronavirüs salgınında normalleşme sürecini başlatan İngiltere'de binlerce kişinin katıldığı bir konser gerçekleştirildi.
Koronavirüs salgınında normalleşme sürecini başlatan İngiltere'de binlerce kişinin katıldığı bir konser gerçekleştirildi. Kapalı bir alnda düzenlenen konsere katılımcılan kişilerden 24 saat içinde alınmış negatif test sonucu istendi. Katılımcılar konsere maskesiz katılırken aralarında sosyal mesafe kuralının da olmadığı görüldü.
EN YÜKSEK VAKA GÖRÜLEN 5. ÜLKE
Dünyada en yüksek koronavirüs vakası kaydedilen 5. ülke olan İngiltere'de kısıtlamaların haziran ayında tamamen kaldırılacağı iddia ediliyor.
Öte yandan Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin'in Wuhan kentinde de binlerce kişinin katıldığı Strawberry (Çilek) Müzik Festivali düzenlendi.
İngiltere 1 yıldan uzun süredir ilk kez vatandaşların gece kulübünde dans edip müzik dinlemesine izin verilen bir etkinlik düzenlendi.