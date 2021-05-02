Bu da ''normalleşme'' konseri! Binlerce kişiden kıskandıran görüntü

Koronavirüs salgınında normalleşme sürecini başlatan İngiltere'de binlerce kişinin katıldığı bir konser gerçekleştirildi. Kapalı bir alnda düzenlenen konsere katılımcılan kişilerden 24 saat içinde alınmış negatif test sonucu istendi. Katılımcılar konsere maskesiz katılırken aralarında sosyal mesafe kuralının da olmadığı görüldü.