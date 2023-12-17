Bu fotoğraflar bugün Türkiye'de çekildi
Antalya'da yağış sonrası güneşli havayı fırsat bilenler soluğu sahilde aldı. Bazı turistler denizin keyfini çıkardı.
Kaynak: DHA
Türkiye'nin birçok kentinde soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterirken, Antalya'da bugün sıcak hava etkili oldu.
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Dün gün boyu yağışlı geçen Antalya'da, bugün hava sıcaklığı 23, deniz suyu 21 derece, nem oranı ise yüzde 61 ölçüldü.
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Pazar gününün keyfini çıkarmak isteyen yerli ve yabancı tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde vakit geçirdi.
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Sıcak havadan bunalan bazıları yüzmeyi, bazıları balık tutmayı, bazıları yürüyüşü tercih etti. Çocuklu aileler ise sahil bandında çimlerde oturup, vakit geçirdi.
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