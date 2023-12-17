  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Bu fotoğraflar bugün Türkiye'de çekildi

Bu fotoğraflar bugün Türkiye'de çekildi

Antalya'da yağış sonrası güneşli havayı fırsat bilenler soluğu sahilde aldı. Bazı turistler denizin keyfini çıkardı.

Kaynak: DHA
Bu fotoğraflar bugün Türkiye'de çekildi - Resim: 1

Türkiye'nin birçok kentinde soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterirken, Antalya'da bugün sıcak hava etkili oldu.

1 / 6
Bu fotoğraflar bugün Türkiye'de çekildi - Resim: 2

Dün gün boyu yağışlı geçen Antalya'da, bugün hava sıcaklığı 23, deniz suyu 21 derece, nem oranı ise yüzde 61 ölçüldü.

2 / 6
Bu fotoğraflar bugün Türkiye'de çekildi - Resim: 3

Pazar gününün keyfini çıkarmak isteyen yerli ve yabancı tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde vakit geçirdi.

3 / 6
Bu fotoğraflar bugün Türkiye'de çekildi - Resim: 4

Sıcak havadan bunalan bazıları yüzmeyi, bazıları balık tutmayı, bazıları yürüyüşü tercih etti. Çocuklu aileler ise sahil bandında çimlerde oturup, vakit geçirdi.

4 / 6