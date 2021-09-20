Bu göl uydudan bile izlenemiyor! İşte dünyanın en gizemli yerleri
Dünya üzerinde öyle yerler var ki, hiçbirinin insanlar tarafından görülmesi istenmiyor. Uydu görüntülerinde sansüre uğrayan bu yerlerin hikayeleri de oldukça dikkat çekici.
Uydu görüntülerinde ısrarla saklanan bu yerler, askeri üs ya da gizli sığınak değil. Bu yerler sıradan bir göl, normal bir villa ve küçük bir tepe. İşte gizem de burada.
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Rusya
Aslında sansürlenen yerlerin neresi olduğu uydu görüntülerinde belirtiliyor. Fakat Rusya'da bulunan bu bölge sadece sansürlenmiş. Hakkında hiçbir yazı yok.
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İddialara göre Rusların sıra dışı deneyler yaptığı dünyanın en büyük gizli üslerinden biri.
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Başka iddialara göre ise burası yeraltına açılan bir kapı. Bu yerler tek bilgi ise Sibirya'a sürgün edilmiş, hapishaneden kaçmış mahkumların anlattıları ürpertici olaylarla sınırlı.
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