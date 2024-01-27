Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ?

Borsa ve döviz kurlarının kazanç sağladığı haftada altın ise yatırımcısına kayıp yaşattı. Buna göre Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,10 azalışla 1.967 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,14 azalarak 13 bin 220 liraya geriledi.