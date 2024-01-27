Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ?
Yeni yılın ilk ayında Türk Lirası'nın başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallere karşı değer kaybı tüm hızıyla sürerken başlayan piyasalarda geçen hafta hangi yatırım aracının yatırımcısına ne kadar kazandırdığı belli oldu. Altın mı, borsa mı, döviz mi, fonlar mı ? İşte haftanın haftanın kazandıran yatırımları...
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,37, dolar/TL yüzde 0,39, avro/TL yüzde 0,33 değer kazanırken, altının gram fiyatı yüzde 0,10 geriledi.
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BIST 100 endeksi, en düşük 7.915,48 ve en yüksek 8.347,58 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,37 değer kazanarak 8.346,28 puandan tamamladı.
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Borsa ve döviz kurlarının kazanç sağladığı haftada altın ise yatırımcısına kayıp yaşattı. Buna göre Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,10 azalışla 1.967 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,14 azalarak 13 bin 220 liraya geriledi.
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Geçen hafta sonu 3 bin 239 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3 bin 236 liraya indi.
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