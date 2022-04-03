Bu nasıl canilik! Döve döve bayıltıp, kafasını ezmeye çalıştılar

Genci aralarına alan 7 kişi önce kısa bir konuşma yaptı, daha sonra hep birlikte gence saldırmaya başladı. Tekme, tokat saldırdıkları kişiyi yere atan caniler daha sonra gencin kafasına vurmaya başladı. Aldığı darbelerle ağlayarak yere düşen kişi bayıldı. Bayılan kişiye acımayan caniler vurmaya devam etti.