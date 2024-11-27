''Bu pazar seçim olsa'' anketinden tek parti iktidarı çıktı
ASAL Araştırma tarafından yapılan son seçim anketinden 4 partili Meclis çıkarken, zirvedeki fark 1,7 puan olarak ölçüldü. Ancak anket sonuçlarına tek başına iktidarı yakalayan Kararsızlar'ın oyları damgasını vurdu.
ASAL Araştırma'nın "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" anketinin sonuçları paylaşıldı.
1 / 7
ASAL Araştırma, yaptığı son anketi sosyal medya platformu X hesabından paylaştı. Ankette vatandaşlara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu.
2 / 7
Anket sonuçlarına %30,8 oy oranıyla Kararsızlar'ın oyları damgasını vurdu.
3 / 7
Kararsızlar dağıtılmadan önce vatandaşların cevapları ankete şöyle yansıdı:
CHP: Yüzde 22.7
AKP: Yüzde 21.5
DEM Parti: Yüzde 6.0
MHP: Yüzde 5.6
Zafer Partisi: Yüzde 3.6
İYİ Parti: Yüzde 3.4
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2.4
Anahtar Parti: Yüzde 1.0
Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 0.9
Diğer: Yüzde 2.1
Kararsız/Oy Kullanmam: Yüzde 30.8
4 / 7