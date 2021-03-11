Bu programda çocuklardan gelen soruları çıplak yetişkinler cevaplıyor!
Hollanda’da çocuklardan gelen soruların tamamen çıplak yetişkinlerce yanıtlandığı program büyük tepki çekti.
Programın formatı dahilinde çıplak yetişkinler çocuklardan bedenlerinde rahat hissedip hissetmedikleri gibi konularda gelen soruları yanıtlıyor. Formatın tasarımı beden olumlamayı teşvik etme amaçlı.
Programın sunucusu Edson da Graça şunları söyledi:
Hedef çocuklara her bir bedenin farklı olduğunu ve tüm bedenlerin mükemmel olmadığını öğretmek.
Her kesimden eleştiri yağmuru
Ne var ki programın olağan dışı karakteri Hollanda’da siyasi yelpazenin her tarafından olumsuz tepkilere neden oldu.
Sol kanattaki Denk partisi mensubu parlamento üyesi Tunahan Kuzu programı “deli saçması” diye niteledi ve Twitter’daki takipçilerini kanala yazı yazarak programı protesto etmeye çağırdı.
Aşırı sağ parti FvD’nin lideri Thierry Baudet programın “pedofiliyi teşvik etmeye yaklaştığını” söyledi.
Programın ön gösterimlerinden birinde çocukların çeşitli tepkilerine yer veriliyor. Çocuklardan biri “bu görmem gereken bir program değil” diyor.
Son karar ebeveynlerin
Kanalın yaptığı bir açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Çocuklar tam olarak ne olacağını ve programın herhangi bir anında nasıl hissettiklerini söyleyebileceklerini biliyordu.
Küçük bir velvele bekliyorduk. Bunun çocuklara uygun olduğu fikrine herkes katılmayacak ve bunda bir sorun yok. Çocuklarının izleyip izleyemeyeceğinin kararı ebeveynlere kalmış.