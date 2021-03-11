Bu programda çocuklardan gelen soruları çıplak yetişkinler cevaplıyor!

Son karar ebeveynlerin

Kanalın yaptığı bir açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Çocuklar tam olarak ne olacağını ve programın herhangi bir anında nasıl hissettiklerini söyleyebileceklerini biliyordu.

Küçük bir velvele bekliyorduk. Bunun çocuklara uygun olduğu fikrine herkes katılmayacak ve bunda bir sorun yok. Çocuklarının izleyip izleyemeyeceğinin kararı ebeveynlere kalmış.