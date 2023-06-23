Bulgar Levası 14 liraya yükseldi ama... Edirne'ye gelenler hayal kırıklığına uğradı
Türk Lirası'nın Bulgar Levası karşısında değer kaybetmesi sonrası alışveriş için Edirne'ye akın eden Bulgarlar, son dönemde fiyatları yüksek bulmaya başladı.
Komşu ülke Bulgaristan ve Yunanistan'dan Edirne'ye gelen turistler, döviz kurundaki fark nedeniyle giyimden yiyeceğe birçok ihtiyacını kentte karşılıyor. Özellikle hafta sonları ağırlıklı olarak pazarlar ve alışveriş merkezlerini dolduran turistler araçlarının bagajlarını doldurup ülkelerine dönüyor. Kente son dönemde gelenlerin azaldığını söyleyen Bulgarlar, bunun esnafın artan leva kuruyla birlikte ürünlerini pahalı satmasından kaynaklandığını dile getirdi. Komşu ülke vatandaşı pahalılıktan yakınırken, esnaf ise fiyatların normal olduğunu öne sürdü.
‘FİYAT ARTIŞLARININ HAM MADDELERİN PAHALI OLMASINDAN KAYNAKLANIYOR’
Edirne Esnaf ve Sanatkar Odaları (EDESOB) Başkanı Kemal Cingöz, esnafın ürünü pahalıya aldığı için pahalı sattığını, turistlere yönelik bir zam olmadığını dile getirdi. Fiyat artışlarının ham maddelerin pahalı olmasından kaynaklandığını söyleyen Cingöz, "Fiyatlar onlara değil bizim halkımıza yüksek çünkü 1 leva 12-13 lira bandında. Onlara fiyatlar çok pahalı gelmiyor. Esas yüksek gelen kısım bizim halkımıza. Esnaf pahalı alıyorsa tabii ki pahalıya satacak. Önemli olan üretimde yapılan zamları önlemek lazım. Herkes esnafın fırsatçı olduğunu söylüyor ama üretimi yapanlara kimse bir şey demiyor. Akaryakıt yükseliyor, elektrik yükseliyor, lojistik giderleri yükseliyor, üretim yapan yerlerde fiyat artıyor. Böyle olunca esnaf ne yapsın? Pahalı alıp ucuz mu satacak? Alıcı bulduğu müddetçe satacaktır" dedi.
'BULGAR VE YUNAN TURİSTLER İÇİN AYRI PERON AÇILMALI'
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin, hafta sonu itibariyle başlayacak yaz tatilleri öncesi sınır kapılarında yaşanacak yoğunluktan dolayı, sadece Bulgar ve Yunan turistler için ek peron açılmasını talep eden Cingöz, "Gurbetçiler gelirken kapılarda yoğunluk oluşuyor bu doğrudur. Bu vesileyle gelen Bulgar turist akımında azalma oluyor. Bunu geçmişte valiliğe ifade ettik. Dedik ki; iki ayrı peron olsun ve bu iki perondan sadece Bulgar ve Yunan turistler geçsin ama mümkün olmadığını ifade etmişti o zamanki valilik. Bunu isteğimizi tekrarlıyoruz, eğer ki mümkünse, hukuken mevzuata uygunsa, Kapıkule'de iki peron sadece Bulgar ve Yunan turistlere ayrılsın, onlara tahsis ederse gelişte bir sorun olmaz" diye konuştu.
'KENDİ ÜLKELERİNDE DAHA PAHALIYA ALIYORLAR '
Edirne'de her cuma kurulan ve Bulgarların yoğun ilgi gösterdiği pazarda esnaflık yapan Salih Mızrak, "Şu anda işlerimiz fena değil. Özellikle kendi para birimlerinin değeri arttığı için bolca alışveriş yapıyorlar. 100 levaya her şeyi alıp gidiyorlar. Onlar geldiklerinde her şeyi alıyorlar, biz kazanıyoruz, bu güzel ama sonrasında biz yerine koyamıyoruz, o kısmı kötü. Gidip zamlı alıyoruz, o nedenle pahalı satmaya çalışıyoruz bu sefer de almıyorlar. Öyle olunca eski fiyattan vermeye devam etmek zorunda kalıyoruz. Kendi ülkelerinde daha pahalıya alıyorlar, buraya gelince bazen burayı da pahalı buluyorlar ama ben katılmıyorum. Artık sanırım onlar da uyandı, her şeyi daha ucuza almaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.