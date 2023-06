Bulgar Levası 14 liraya yükseldi ama... Edirne'ye gelenler hayal kırıklığına uğradı

'KENDİ ÜLKELERİNDE DAHA PAHALIYA ALIYORLAR '

Edirne'de her cuma kurulan ve Bulgarların yoğun ilgi gösterdiği pazarda esnaflık yapan Salih Mızrak, "Şu anda işlerimiz fena değil. Özellikle kendi para birimlerinin değeri arttığı için bolca alışveriş yapıyorlar. 100 levaya her şeyi alıp gidiyorlar. Onlar geldiklerinde her şeyi alıyorlar, biz kazanıyoruz, bu güzel ama sonrasında biz yerine koyamıyoruz, o kısmı kötü. Gidip zamlı alıyoruz, o nedenle pahalı satmaya çalışıyoruz bu sefer de almıyorlar. Öyle olunca eski fiyattan vermeye devam etmek zorunda kalıyoruz. Kendi ülkelerinde daha pahalıya alıyorlar, buraya gelince bazen burayı da pahalı buluyorlar ama ben katılmıyorum. Artık sanırım onlar da uyandı, her şeyi daha ucuza almaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.