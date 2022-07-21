Bunun adı sanat! 1 sterline aldığı evi öyle bir hale getirdi ki...
İngiltere’de 35 yaşındaki Maxine Sharples, 1 sterline aldığı evi harabeden muhteşem bir eve dönüştürdü.
Maxine Sharples, Liverpool Belediye Meclisi’nin yenileme projesi kapsamında 1 sterlinlik bir eve sahip oldu. Proje kapsamında metruk mülklerin tekrar kullanılması için Homes for Pound Programı başlatılmıştı. Proje kapsamında mülkleri yenileme ve en az 5 yıl satmama koşuluyla 1 sterline 130 metruk ev teklif edildi.
Projeye o dönem üniversitede yüksek lisans yapan yoga öğretmeni Maxine Sharples de katıldı. Sharples, “Başlangıçta param olmamasına rağmen, yine de başvurdum ve kısa listeye alınırsam ‘o köprüyü geçeceğim’ diye düşündüm. Dört yıl sonra 2019’da hala ilgilenip ilgilenmediğimi sormak için bir telefon aldım” diyor.
Maxine, Şubat 2020’de Webster Yolu’ndaki evinin anahtarlarını aldı. Tadilatları tamamlamak için sadece 12 ayı olduğu söylendi, ancak koronavirüs karantinası başlayınca süre uzatıldı.
Aldığı mülk terkedilmiş, fareler tarafından istila edilmişti. Çatısında delikler, çürümüş pencereler ve içinde büyüyen bir ağaç vardı. “Çatıda bir delik, bir ağacın kök salması, su girişi, asbest, fare istilası, adını siz koyun, hepsi vardı. Evi yenilemek için 60 binim vardı, 56 bin harcadım ve onu istediğim standarda getirmek için hala yaklaşık 10 bin değerinde iş var” diyor.