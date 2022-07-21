Bunun adı sanat! 1 sterline aldığı evi öyle bir hale getirdi ki...

Aldığı mülk terkedilmiş, fareler tarafından istila edilmişti. Çatısında delikler, çürümüş pencereler ve içinde büyüyen bir ağaç vardı. “Çatıda bir delik, bir ağacın kök salması, su girişi, asbest, fare istilası, adını siz koyun, hepsi vardı. Evi yenilemek için 60 binim vardı, 56 bin harcadım ve onu istediğim standarda getirmek için hala yaklaşık 10 bin değerinde iş var” diyor.