Buralara girmek yürek ister: İşte dünyanın en tehlikeli yerleri

Dünyanın en tehlikeli yerleri denince akla ilk olarak gidilmemesi gereken uçsuz bucaksız yaşam alanı ve şartları kısıtlı alanlar geliyor. Peki dünyanın en tehlikeli yerleri nereler? Kimi zehir saçıyor kimi ise sıcaklığıyla yakıp kavuruyor. İşte o bölgeler...