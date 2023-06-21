Buralara girmek yürek ister: İşte dünyanın en tehlikeli yerleri
Dünyanın dört bir yanında bulunan bazı yerler insanlar için çok tehlikeli nitelik taşıyor. Kiminde yaşam kısıtlı kimine ise hiç ulaşılmıyor. İşte dünyanın en tehlikeli yerleri...
Dünyanın en tehlikeli yerleri denince akla ilk olarak gidilmemesi gereken uçsuz bucaksız yaşam alanı ve şartları kısıtlı alanlar geliyor. Peki dünyanın en tehlikeli yerleri nereler? Kimi zehir saçıyor kimi ise sıcaklığıyla yakıp kavuruyor. İşte o bölgeler...
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Ölüm Vadisi
ABD'de yer alan Ölüm Vadisi yeryüzünde kaydedilen en yüksek doğal sıcaklığa sahip. Bu vadide kayıt edilmiş sıcaklık 56.5 derece olarak biliniyor. Bu vadide susuz sadece 14 saat hayatta kalınabiliyor..
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Yılan Adası
Metrekareye ortalama 5 tane zehirli yılanın düştüğü ada Brezilya'da yer alıyor. Adaya giren bir daha çıkamıyor.Brezilya hükümeti yılanlarla dolu adaya girişleri yasakladı.
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