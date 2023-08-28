Burası ne Antalya ne de Bodrum... İranlı turistlerin yeni gözdesi oldu

Van’a gelen İranlı turistler akşamları kapalı mekanlarda eğlenip, gündüzleri ise soluğu Van Gölü'nde alıyor. Şehrin ekonomisine büyük katkı sağlayan İranlı turistler, gün içerisinde bir yandan cadde ve sokaklarda bol bol alışveriş yaparken, bir yandan da Van Gölü’nün eşsiz güzelliğinden faydalanıyor.