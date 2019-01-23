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  3. 23 Ocak 2019 15:31

Ayvalık sular altında ! Her yeri su bastı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan şiddetli yağış birçok işyerinde su baskınlarına neden oldu.

Ayvalık sular altında ! Her yeri su bastı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetlenen sağanak yağış, birçok işyerini sular altında bıraktı.

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Ayvalık sular altında ! Her yeri su bastı

İlçe merkezinde bir cadde ve sokağın sular altında kaldığı Ayvalık’ta, yarım saat süresince aralıksız olarak şiddetini arttıran yağış hayatı felç etti. Ayvalık merkezde Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere Aşıklar Köprüsü ve Macaron mevkiinde yağmur suları araçlara ve yayalara geçit vermezken, Ayvalık ile Cunda Adası’nı birbirine bağlayan Gönül Yolu Köprüsü’nde biriken sular sürücülere zor anlar yaşattı. Eski Garaj’da bir çok işyerini su basarken, ilçenin Sarımsaklı ve Bilentur mevkilerinde de bir evin bodrum katları yağmur suları ile doldu.

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Ayvalık sular altında ! Her yeri su bastı

AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp’in girişimleriyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BASKİ’nin Edremit Körfezi ilçelerindeki şubelerinden ilçeye getirilen su tahliye pompaları sayesinde su basan ev ve işyerlerinin tahliye çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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Ayvalık sular altında ! Her yeri su bastı

Ayvalık’ta şiddetli yağıştan Sanayii Sitesi’nde de birçok işyerinin olumsuz etkilendiği bildirilirken, ilçede BASKİ ekiplerinin yanı sıra Ayvalık Belediyesi, İtfaiye, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı teyakkuza geçti.

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