Ayvalık sular altında ! Her yeri su bastı

İlçe merkezinde bir cadde ve sokağın sular altında kaldığı Ayvalık’ta, yarım saat süresince aralıksız olarak şiddetini arttıran yağış hayatı felç etti. Ayvalık merkezde Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere Aşıklar Köprüsü ve Macaron mevkiinde yağmur suları araçlara ve yayalara geçit vermezken, Ayvalık ile Cunda Adası’nı birbirine bağlayan Gönül Yolu Köprüsü’nde biriken sular sürücülere zor anlar yaşattı. Eski Garaj’da bir çok işyerini su basarken, ilçenin Sarımsaklı ve Bilentur mevkilerinde de bir evin bodrum katları yağmur suları ile doldu.